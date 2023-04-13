Баку и Вашингтон обсудили подготовку военных пилотов

Заместитель министра обороны Азербайджана - командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Рамиз Таиров в ходе своего визита в США обсудил с заместителем начальника Бюро Национальной гвардии США генерал-лейтенантом Марком Сассевилем в Пентагоне сотрудничество Баку и Вашингтона в сфере обороны. Об этом сообщил начальник Бюро Национальной гвардии США генерал Дэниел Хокансон.
«Заместитель начальника Бюро Национальной гвардии США генерал-лейтенант Марк Сассевиль встретился здесь, в Пентагоне, с заместителем министра обороны Азербайджана - командующим ВВС генерал-лейтенантом Рамизом Таировым», - написал Хокансон в твиттере.
По его словам, стороны обсудили сотрудничество Баку и Вашингтона в сфере обороны.
В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщило, что Таиров и Сассевиль провели обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии военного сотрудничества в рамках «Программы партнерства со штатом», дальнейшем развитии работы в этом направлении, подготовке военных пилотов и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Как сообщалось ранее, заместитель министра обороны - командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Таиров совершает визит в США.
Р.Керимов
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