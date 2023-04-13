БиГ откроет посольство в Азербайджане – Цвиянович

Босния и Герцеговина (БиГ) откроет посольство в Азербайджане, заявила председатель Президиума БиГ Желька Цвиянович.

«БиГ откроет посольство в Азербайджане. Это очень важно. Соответствующие поручения даны МИДу БиГ», - сказала Цвиянович в четверг в Сараево, выступая с заявлением для СМИ по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По ее словам, Сараево и Баку могут сотрудничать в сферах транспорта, энергетика, туризма и других направлениях.

Цвиянович подчеркнула, что соответствующие ведомства двух стран подготовят перечень конкретных проектов для реализации, определят сферы для инвестиций. «Азербайджан важная страна для БиГ», - добавила она.

Р.Ахмедов