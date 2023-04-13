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Внешняя политика 13.04.2023 16:32

БиГ откроет посольство в Азербайджане – Цвиянович

Босния и Герцеговина (БиГ) откроет посольство в Азербайджане, заявила председатель Президиума БиГ Желька Цвиянович.

«БиГ откроет посольство в Азербайджане. Это очень важно. Соответствующие поручения даны МИДу БиГ», - сказала Цвиянович в четверг в Сараево, выступая с заявлением для СМИ по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По ее словам, Сараево и Баку могут сотрудничать в сферах транспорта, энергетика, туризма и других направлениях.

Цвиянович подчеркнула, что соответствующие ведомства двух стран подготовят перечень конкретных проектов для реализации, определят сферы для инвестиций. «Азербайджан важная страна для БиГ», - добавила она.

Р.Ахмедов

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Тэги: БИГ, ПОСОЛЬСТВО, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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