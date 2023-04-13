БиГ откроет посольство в Азербайджане – Цвиянович

Босния и Герцеговина (БиГ) откроет посольство в Азербайджане, заявила председатель Президиума БиГ Желька Цвиянович.
«БиГ откроет посольство в Азербайджане. Это очень важно. Соответствующие поручения даны МИДу БиГ», - сказала Цвиянович в четверг в Сараево, выступая с заявлением для СМИ по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
По ее словам, Сараево и Баку могут сотрудничать в сферах транспорта, энергетика, туризма и других направлениях.
Цвиянович подчеркнула, что соответствующие ведомства двух стран подготовят перечень конкретных проектов для реализации, определят сферы для инвестиций. «Азербайджан важная страна для БиГ», - добавила она.
Р.Ахмедов
Российская ИрАэро с 30 мая запустит рейсы из Перми в Баку
Азербайджан предложил БиГ сотрудничество в газовой сфере – Алиев
В Азербайджане за 24 часа умер один больной COVID-19
Twitter перестал существовать как самостоятельная компания, войдя в состав X Corp
Власти Азербайджана инициируют пилотный проект опреснения морской воды для улучшения водоснабжения Баку
Mitsubishi Heavy Industries получила контракты на создание и разработку противокорабельных ракет для военных Японии
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ЕС выделяет 1 млрд евро на снабжение Украины боеприпасами
ФРГ может в четверг разрешить Варшаве передачу МиГ-29 Киеву
Расследование по утечкам секретных материалов Пентагона приносит результаты - Байден
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новая кредитно-такситная карта Yelo
Новое назначение в совете директоров Bakcell
За прошлый год «Nar» инвестировал в социальные проекты более 5 миллионов манат
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС