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Дальнее зарубежье 13.04.2023 19:04

Число заявок на пособие по безработице в США выросло до максимума с января 2022г

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 11 тыс. - до 239 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Число заявок было максимальным с 15 января 2022 года, отмечает Trading Economics.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста числа заявок до 235 тыс. с уровня предыдущей недели (228 тыс.).

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, составило 240 тыс. по сравнению со 237,75 тыс. неделей ранее. Этот показатель достиг максимума с ноября 2021 года.

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Тэги: США, БЕЗРАБОТИЦА, ЗАЯВКИ, НЕДЕЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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