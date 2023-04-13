Число заявок на пособие по безработице в США выросло до максимума с января 2022г

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 11 тыс. - до 239 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.
Число заявок было максимальным с 15 января 2022 года, отмечает Trading Economics.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста числа заявок до 235 тыс. с уровня предыдущей недели (228 тыс.).
Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, составило 240 тыс. по сравнению со 237,75 тыс. неделей ранее. Этот показатель достиг максимума с ноября 2021 года.
МИД Азербайджана обвинил Армению в торпедировании мирного процесса
Армения своими провокациями угрожает миру на Южном Кавказе – Гафарова
Баку потребовал осудить на международном уровне обращение в Армении с задержанными азербайджанскими военнослужащими
BP запустила новую нефтедобывающую платформу в Мексиканском заливе впервые с 2008г
Вознаграждение главы ExxonMobil в 2022г выросло в 1,5 раза
Apple увеличит долю переработанного кобальта в аккумуляторах до 100% к 2025 г.
В Азербайджане за 24 часа умерли трое больных COVID-19
В Париже, Нанте и Ренне начались столкновения стражей порядка и протестующих против пенсионной реформы
Mitsubishi Heavy Industries получила контракты на создание и разработку противокорабельных ракет для военных Японии
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новая кредитно-такситная карта Yelo
Новое назначение в совете директоров Bakcell
За прошлый год «Nar» инвестировал в социальные проекты более 5 миллионов манат
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС