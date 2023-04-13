Азербайджан предложил БиГ сотрудничество в газовой сфере – Алиев

Баку и Сараево имеют широкие возможности для сотрудничества в энергетике, в том числе, в газовой сфере, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Есть широкие возможности для сотрудничества (с Боснией и Герцеговиной – ИФ) в энергетической сфере. Протяженность Южного газового коридора, инициированного Азербайджаном, составляет 3500 км. Чуть более двух лет по этому трубопроводу мы транспортируем свой природный газ в Европу. Этот газопровод проходит рядом с границами Боснии и Герцеговины, и было бы естественно начать сотрудничество в газовой сфере. Соответствующие указания уже даны», - сказал Алиев в четверг в Сараево, выступая с заявлением для СМИ по итогам переговоров с председателем Президиума БиГ Желькой Цвиянович.
Президент также сообщил, что параллельно Азербайджан и БиГ проведут совместные исследования в сфере гидроэнергетики и по другим видам возобновляемых источников энергии.
«Уверен, что в этом направлении станет возможным предпринять серьезные шаги», - сказал Алиев.
Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый коридор. Проект обошелся в $33 млрд.
Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.
Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. В настоящее время покупателями азербайджанского газа в ЕС являются Италия, Греция, Болгария и Румыния. При этом имеется еще группа стран, которые хотят покупать газ у Азербайджана. В частности, в конце 2023 года поставки азербайджанского газа начнутся в Венгрию. Кроме этого, Сербия рассчитывает в начале 2024 года получать газ из Азербайджана.
Н.Аббасова
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