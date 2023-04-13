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Транспорт и связь 13.04.2023 17:00

Российская ИрАэро с 30 мая запустит рейсы из Перми в Баку

Российская авиакомпания «ИрАэро» с 30 мая начнет выполнение прямых по маршруту Пермь - Баку (Азербайджан).

Как отмечает авиаперевозчик, рейсы будут выполняться один раз в неделю по вторникам на воздушных судах «SSJ 100».

Время вылета из Перми - 05:55 с прибытием в международный аэропорт Гейдар Алиев – в 08:00. В обратном направлении самолет будет вылетать в 00:55 с прибытием в аэропорт Перми в 05:05. Время для каждого аэропорта указано местное.

Авиакомпания "ИрАэро" - российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске. В парке авиакомпании - семь Superjet 100, один - A319-100, также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и один Bombardier CRJ-200. Авиакомпания выполняет рейсы более чем в 70 городов России, а также в страны ближнего зарубежья.

Н.Аббасова

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Тэги: ПЕРМЬ, ИРАЭРО, ПОЛЕТЫ

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