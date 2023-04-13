В ЕС осознают потребность Украины в боеприпасах и делают все возможное, чтобы помочь ей

Ставшие достоянием гласности предположительно секретные документы Пентагона ничего не добавили к пониманию Евросоюзом необходимости снабжать Украину боеприпасами, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.
"Не нужно было предполагаемой утечки данных Пентагона, чтобы мы помнили, что боеприпасы - это главное. В этом сам смысл предложения (Еврокомиссии по снабжению Киева боеприпасами - ИФ). Мы вполне осознаем проблему", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
Так он ответил на просьбу прокомментировать сведения из якобы утекших в соцсети документов, свидетельствующих о нехватке боеприпасов на Украине.
"Мы разработали предложение, которое было представлено государствам-членам. (...) Решение предусматривало поставку в течение 12 месяцев миллиона боеприпасов Украине. Работа продолжается. Но мы никогда не говорили, что это будет сделано уже на следующий день", - пояснил представитель ЕК.
Он сообщил, что член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон объезжает государства-члены ЕС для изучения того, "как можно гарантировать, чтобы производство боеприпасов возросло в возможно наибольшем темпе". Мамер отметил, что в ЕС "всегда заявляли, повторяли и подчеркивали необходимость помочь Украине".
"Позиция Европейского союза вполне ясна: мы должны сделать все, что в наших возможностях, чтобы помочь Украине", - заявил он.
"Не думаю, что утекшие документы должны были бы подтолкнуть нас к действию. Наше предложение было сделано до этих утечек", - уточнил пресс-секретарь.
Со своей стороны, Набила Массрали, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который наряду с ЕК является соавтором предложения по боеприпасам для Украины, напомнив, что ожидается поставка боеприпасов со складов стран Евросоюза при возмещении им 1 млрд евро и совместные закупки новых боеприпасов для государств-членов и Украины еще на 1 млрд евро через Европейский фонд мира, сообщила, что оба этих направления действий пока обсуждаются в Совете ЕС.
При этом она призвала не забывать, что "государства-члены на двусторонней основе оказывают Украине поддержку боеприпасами".
МИД Азербайджана обвинил Армению в торпедировании мирного процесса
Армения своими провокациями угрожает миру на Южном Кавказе – Гафарова
Баку потребовал осудить на международном уровне обращение в Армении с задержанными азербайджанскими военнослужащими
BP запустила новую нефтедобывающую платформу в Мексиканском заливе впервые с 2008г
Вознаграждение главы ExxonMobil в 2022г выросло в 1,5 раза
Apple увеличит долю переработанного кобальта в аккумуляторах до 100% к 2025 г.
В Азербайджане за 24 часа умерли трое больных COVID-19
В Париже, Нанте и Ренне начались столкновения стражей порядка и протестующих против пенсионной реформы
Mitsubishi Heavy Industries получила контракты на создание и разработку противокорабельных ракет для военных Японии
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новая кредитно-такситная карта Yelo
Новое назначение в совете директоров Bakcell
За прошлый год «Nar» инвестировал в социальные проекты более 5 миллионов манат
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС