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Дальнее зарубежье 13.04.2023 19:21

В ЕС осознают потребность Украины в боеприпасах и делают все возможное, чтобы помочь ей

Ставшие достоянием гласности предположительно секретные документы Пентагона ничего не добавили к пониманию Евросоюзом необходимости снабжать Украину боеприпасами, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

"Не нужно было предполагаемой утечки данных Пентагона, чтобы мы помнили, что боеприпасы - это главное. В этом сам смысл предложения (Еврокомиссии по снабжению Киева боеприпасами - ИФ). Мы вполне осознаем проблему", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сведения из якобы утекших в соцсети документов, свидетельствующих о нехватке боеприпасов на Украине.

"Мы разработали предложение, которое было представлено государствам-членам. (...) Решение предусматривало поставку в течение 12 месяцев миллиона боеприпасов Украине. Работа продолжается. Но мы никогда не говорили, что это будет сделано уже на следующий день", - пояснил представитель ЕК.

Он сообщил, что член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон объезжает государства-члены ЕС для изучения того, "как можно гарантировать, чтобы производство боеприпасов возросло в возможно наибольшем темпе". Мамер отметил, что в ЕС "всегда заявляли, повторяли и подчеркивали необходимость помочь Украине".

"Позиция Европейского союза вполне ясна: мы должны сделать все, что в наших возможностях, чтобы помочь Украине", - заявил он.

"Не думаю, что утекшие документы должны были бы подтолкнуть нас к действию. Наше предложение было сделано до этих утечек", - уточнил пресс-секретарь.

Со своей стороны, Набила Массрали, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который наряду с ЕК является соавтором предложения по боеприпасам для Украины, напомнив, что ожидается поставка боеприпасов со складов стран Евросоюза при возмещении им 1 млрд евро и совместные закупки новых боеприпасов для государств-членов и Украины еще на 1 млрд евро через Европейский фонд мира, сообщила, что оба этих направления действий пока обсуждаются в Совете ЕС.

При этом она призвала не забывать, что "государства-члены на двусторонней основе оказывают Украине поддержку боеприпасами".

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Тэги: ЕС, БОЕПРИПАСЫ, УКРАИНА


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