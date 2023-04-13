Баку потребовал осудить на международном уровне обращение в Армении с задержанными азербайджанскими военнослужащими

МИД Азербайджана требует от международного сообщества осудить то, как в Армении обращаются с задержанными азербайджанскими военнослужащими.
«Арменией задержаны военнослужащие Вооруженных сил (ВС) Азербайджана, пропавшие без вести несколько дней назад в направлении Шахбузского района Нахчывана. Их жестоко избили и пытали. Такое жестокое обращение противоречит международному гуманитарному праву, абсолютно неприемлемо и должно быть осуждено на международном уровне!», - написал спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в четверг в твиттере.
Как сообщалось ранее, на этой неделе в Армении были задержаны двое азербайджанских военных, которые оказались на армянской территории в связи с тем, что заблудились при неблагоприятных погодных условиях.
При этом армянские СМИ и соцсети распространили в четверг видео и фотокадры того, как один из азербайджанских военных подвергается издевательствам.
В свою очередь, Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту пыток над азербайджанским военнослужащим, пропавшем без вести при неблагоприятных погодных условиях на территории Нахчыванской Автономной Республике и через несколько дней поисков, найденным и задержанным в Армении.
Уголовное дело возбуждено по статье 115.2 УК Азербайджана (пытки пленных, жестокое или бесчеловечное обращение с ними) в связи с распространенным в социальных сетях видео, на котором наглядно видно, как пытают связанного военнослужащего ВС Азербайджана Гусейна Ахундова (2003 года рождения).
Р.Керимов
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