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Финансы 13.04.2023 21:12

Крупнейшие банки США не достигнут климатических целей на 2030 год

Шесть крупнейших американских банков не достигнут своих целей на период до 2030 года по сокращению выбросов, связанных с нефтегазовым сектором, пишет Barron`s со ссылкой на исследование некоммерческой организации Ceres и ассоциации Transition Pathway Initiative (TPI).

"Хорошая новость в том, что у крупнейших банков есть цели и они измеримы - по крайней мере, для нефтегазового сектора, - заявил изданию управляющий директор проекта Ceres Accelerator Стивен Ротштейн. - Проблема же в том, что никто из них не достигнет цели, которую они вместе с обществом поставили".

По мнению Ceres и TPI, цели шестерки банков по нефтегазовому сектору не соответствуют объемам сокращения выбросов CO2, необходимым для выполнения Парижского соглашения по климату.

Банки влияют на климат через финансирование деятельности других компаний, отмечает Barron`s.

"Эти финансируемые и поддерживаемые выбросы - важный элемент банковских стратегий декарбонизации, с их учетом принимаются решения по распределению капитала, формируется политика руководства", - подчеркивается в исследовании.

"Банки играют основополагающую роль в корректировке направления изменения климата", - цитирует издание слова президента представляющей интересы акционеров компании As You Sow Даниэль Фужейр (Danielle Fugere).

Целевые показатели крупнейших банков США основаны на рекомендациях альянса Net Zero Banking Alliance, образованного при ООН для достижения цели нулевых выбросов СО2 к 2050 году.

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