В Париже, Нанте и Ренне начались столкновения стражей порядка и протестующих против пенсионной реформы

Во Франции в четверг, накануне оглашения Конституционным советом страны заключения по закону о выходе на пенсию в 64 года вместо 62, проходит 12-й общенациональный день протестов против пенсионной реформы.

По прогнозу властей, в манифестациях в целом по Франции могут принять участие от 400 до 600 тыс. человек.

В Нанте и Ренне на акциях произошли столкновения между участниками протестов и стражами порядка. Протестующие подожгли мусорки и разбили витрины. На фотографиях, размещенных французскими СМИ, также видно, что участники акций подожгли несколько автомобилей.

Напряженная ситуация также складывается в Париже, где на дежурят многочисленные полицейские в специализированной экипировке, в том числе в шлемах и с щитами. Близ ратуши Отель-де-Виль стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.

По данным профсоюзов, в протестах в Париже участвует 400 тыс. человек, примерно столько же приняли участие в акциях 6 апреля.

В столичной полиции сообщили, что к настоящему моменту задержаны 15 человек.

"Это не последний день мобилизации, мы еще много раз будем собираться", - заявила генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда (CGT) Софи Бине, слова которой приводит телеканал BFMTV. Она призвала продолжать протесты, добиваясь отзыва закона.

В свою очередь лидер другого крупнейшего профсоюзного объединения страны - Французской демократической конфедерации труда (CFDT) Лоран Берже объявил, что "борьба продолжается".

"Сегодня все такой же сильный протест против этой пенсионной реформы. На самом деле пора, чтобы правительство его услышало", - прокомментировал Берже акции двенадцатого "дня мобилизации".

В четверг для охраны порядка во время манифестаций в стране задействованы 11,5 тыс. полицейских и жандармов, в том числе 4,2 тыс. в столице.

Глава МВД Жеральд Дарманен дал указание префекту полиции Парижа принять меры, препятствующие проведению протестных акций в пятницу близ здания Конституционного совета.

Правительство Франции 16 марта приняло решение провести пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3. Оппозиционные фракции нижней палаты парламента выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству. Оба раза им не удалось набрать нужного количества голосов.

Таким образом, реформа была принята. После этого начались массовые протесты французов, как правило, сопровождавшиеся беспорядками, которые устраивали примкнувшие к организованным манифестациям радикалы и хулиганы.