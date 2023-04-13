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Бизнес и законодательство 13.04.2023 22:19

Apple увеличит долю переработанного кобальта в аккумуляторах до 100% к 2025 г.

Американская Apple Inc. планирует использовать только переработанный кобальт во всех аккумуляторах собственной разработки к 2025 году, говорится в сообщении компании.

Кроме того, во всех разработанных Apple печатных платах будет делаться покрытие из переработанного олова и золота.

В 2022 году около 20% сырья для товаров компании было вторичным или относилось к возобновляемым ресурсам.

Примерно 90% сырья приходится на 14 видов материалов, выбранных с учетом воздействия на окружающую среду, соблюдения прав человека при их получении и доступности на рынке. Это алюминий, кобальт, медь, стекло, золото, литий, бумага, пластик, редкоземельные элементы, сталь, тантал, олово, вольфрам и цинк.

К 2030 году Apple планирует обеспечить углеродную нейтральность продукции.

Котировки акций компании в четверг растут на 2%, индекс Standard & Poor`s 500 - на 0,6%. Рыночная стоимость компании с начала года увеличилась более чем на четверть, до $2,53 трлн.

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Тэги: США, APPLE, КОБАЛЬТ, ПЕРЕРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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