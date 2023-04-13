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Цена на нефть

12.04 $/bbl +/- WTI 83.26 +1.73 Brent 87.33 +1.72

ТЭК 13.04.2023 19:55

Цены на нефть перешли к небольшому снижению, Brent - у $87,1 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению на торгах в четверг, рынок оценивает ежемесячный обзор ОПЕК и перспективы спроса на топливо.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:22 составляет $87,14 за баррель, что на $0,19 (0,22%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на май в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) составляет к этому времени $83,15 за баррель, что на $0,11 (0,13%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

ОПЕК подтвердила оценку роста спроса на нефть в 2022 и 2023 годах на уровне 2,5 млн и 2,3 млн баррелей в сутки соответственно. Основная часть прироста в этом году придется на страны, не входящие в ОЭСР (2,2 млн б/с).

Между тем опубликованный в среду протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) показал, что её руководство обеспокоено проблемами банковского сектора и допускает начало умеренной рецессии в американской экономике позднее в этом году.

Рынок также оценивает увеличение запасов в США и импорта в Китае.

Как сообщалось, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 597 тыс. баррелей. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали снижения на 1,05 млн баррелей.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм накануне отметила, что администрация президента Джо Байдена планирует пополнить стратегический нефтяной резерв позднее в этом году, но только если котировки будут этому благоприятствовать. "Если в течение года цены будут расти, пополнение в этом году вряд ли случится", - полагают специалисты по стратегии Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти из ING.

В свою очередь, Китай зафиксировал в марте рекордный импорт нефти почти за три года, свидетельствуют официальные данные.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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