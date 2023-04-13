Армения своими провокациями угрожает миру на Южном Кавказе – Гафарова

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге «на полях» весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Гафарова и Матвиенко обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщает пресс-служба Милли Меджлиса, Гафарова в этой связи отметила, что Ереван, пользуясь тем, что миссия Европейского союза находится в Армении, предпринимает шаги, обостряющие ситуацию в регионе, и осуществляет военные провокации против Азербайджана. «Она (Армения – ИФ) использует Лачинскую дорогу в военных целях и пытается ввести международное сообщество в заблуждение ложными утверждениями о якобы "закрытии" этой дороги", - подчеркнула она.

По ее словам, своими действиями Армения серьезно угрожает миру и безопасности в регионе.

Гафарова добавила, что военная провокация, совершенная Арменией на границе 11 апреля, произошла на фоне серьезных призывов международного сообщества к переговорам по мирному договору, свидетельствует о том, что Ереван не заинтересован в мирном процессе с Азербайджаном. Поэтому эти действия Армении должны быть серьезно осуждены.

В свою очередь, пресс-служба Совфеда отмечает, что Матвиенко заявила, российско-азербайджанские отношения находятся на подъёме. Она отметила высокую степень доверия и взаимопонимания, сложившиеся между президентами России и Азербайджана.

Собеседники также затронули тему предстоящего празднования 100-летия Гейдара Алиева. «Гейдар Алиев – знаковая фигура в истории наших стран. Это настоящий, крупный, масштабный государственный лидер, у которого многому учились. Ожидаем проведения знаковых событий и общественно-политических акций», - сказала Матвиенко и сообщила, что в торжественных мероприятиях в Баку примет участие делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем Председателя верхней палаты парламента Андреем Яцкиным.

Р.Ахмедов