Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

12.04 $/bbl +/- WTI 83.26 +1.73 Brent 87.33 +1.72

Внешняя политика 13.04.2023 20:29

Армения своими провокациями угрожает миру на Южном Кавказе – Гафарова

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге «на полях» весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Гафарова и Матвиенко обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщает пресс-служба Милли Меджлиса, Гафарова в этой связи отметила, что Ереван, пользуясь тем, что миссия Европейского союза находится в Армении, предпринимает шаги, обостряющие ситуацию в регионе, и осуществляет военные провокации против Азербайджана. «Она (Армения – ИФ) использует Лачинскую дорогу в военных целях и пытается ввести международное сообщество в заблуждение ложными утверждениями о якобы "закрытии" этой дороги", - подчеркнула она.

По ее словам, своими действиями Армения серьезно угрожает миру и безопасности в регионе.

Гафарова добавила, что военная провокация, совершенная Арменией на границе 11 апреля, произошла на фоне серьезных призывов международного сообщества к переговорам по мирному договору, свидетельствует о том, что Ереван не заинтересован в мирном процессе с Азербайджаном. Поэтому эти действия Армении должны быть серьезно осуждены.

В свою очередь, пресс-служба Совфеда отмечает, что Матвиенко заявила, российско-азербайджанские отношения находятся на подъёме. Она отметила высокую степень доверия и взаимопонимания, сложившиеся между президентами России и Азербайджана.

Собеседники также затронули тему предстоящего празднования 100-летия Гейдара Алиева. «Гейдар Алиев – знаковая фигура в истории наших стран. Это настоящий, крупный, масштабный государственный лидер, у которого многому учились. Ожидаем проведения знаковых событий и общественно-политических акций», - сказала Матвиенко и сообщила, что в торжественных мероприятиях в Баку примет участие делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем Председателя верхней палаты парламента Андреем Яцкиным.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГАФАРОВА, МАТВИЕНКО, ПЕРЕГОВОРЫ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az