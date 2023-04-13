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Дальнее зарубежье 13.04.2023 21:01

Молдова, несмотря на свой нейтралитет, может работать вместе с НАТО - замгенсека альянса

Статус нейтралитета Молдовы не означает, что она не может сотрудничать с НАТО, республике необходимо использовать больше возможностей, которые ей предоставляет партнерство с альянсом и ЕС, заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

"Статус нейтралитета не означает, что Молдова не может работать вместе с НАТО. Наоборот, НАТО наращивает политическую и практическую поддержку Молдове, поддерживает политические намерения присоединиться к Западу, а также укрепить государственную устойчивость. Потому что устойчивость - ключевой фактор для Молдовы", - сказал Джоанэ, выступая в четверг на Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте.

Он призвал Молдову к "еще большему использованию возможностей, которые предоставляет ей партнерство с ЕС и Североатлантическим альянсом".

"Молдова - та страна, против которой гибридные инструменты используются по полной, чтобы препятствовать экономическому развитию и привести к большей нестабильности в регионе. Поэтому нам нужно укреплять нашу индивидуальную и коллективную устойчивость, чтобы выстоять перед лицом всего спектра вызовов - от конвенционных до кибератак, дезинформации и попыток вмешаться в наши демократии и экономики", - подчеркнул Джоанэ.

Он отметил, что "партнеры и союзники по НАТО могут многому научиться друг у друга". "Недавно была запущена "Целевая группа НАТО-ЕС по устойчивости критически важной инфраструктуры" (NATO-EU Task Force on Resilience of Critical Infrastructure)", - напомнил Джоанэ, призвав всех партнеров из Черноморского региона "к активному сотрудничеству в новом формате".

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Тэги: МОЛДОВА, НАТО, ПАРТНЕРСТВО, ВОЗМОЖНОСТИ


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