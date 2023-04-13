МИД Азербайджана обвинил Армению в торпедировании мирного процесса

Официальный Баку призывает Ереван вернуться к переговорному процессу по мирному соглашению и прекратить торпедировать мирный процесс, заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде.
"Вместо голословных заявлений призываем Армению вернуться к переговорам по мирному соглашению, от которых она отказывалась с декабря прошлого года, открыть коммуникации, соблюдать обязательства, вытекающие из трехсторонней декларации, включая полный вывод своих войск с территории Азербайджана, и прекратить действия, направленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана", - сказал Гаджизаде, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные на заседании правительства в четверг.
Гаджизаде подчеркнул, что Баку считает неприемлемым обвинения Пашиняна в том, что якобы Азербайджан совершил провокацию на границе 11 апреля, которая привела к гибели военных с обеих сторон.
"В своем выступлении Пашинян обвинил Азербайджан в последней провокации на границе и обвинил Азербайджан в нарушении обязательств, взятых на себя в рамках встреч в Праге и Сочи в октябре прошлого года. Это совершенно безосновательно и неприемлемо", - отметил Гаджизаде.
Кроме того, глава пресс-службы напомнил, что Пашинян, повторяя идею использования линии границы 1991 года в качестве основы для делимитации, игнорирует тот факт, что в результате оккупационной политики, проводимой Арменией против Азербайджана, села Керки и Баганис Айрым были оккупированы Арменией в 1990 году.
"В то же время известно, что, вопреки трехстороннему заявлению, Армения до сих пор не выводит незаконные армянские вооруженные формирования с территорий Азербайджана и держит под оккупацией 8 азербайджанских сел. В связи с этим премьер-министру следует сначала уточнить, что имеется в виду под границами 1991 года", - пояснил Гаджизаде.
Кроме этого, спикер МИДа заявил, что непрекращающиеся территориальные претензии Армении к Азербайджану и неспособность Еревана вывести свои войска с азербайджанской территории являются наглядным примером серьезного нарушения договоренностей в Праге и Сочи, и отсутствия интереса Армении к мирному процессу.
Гаджизаде в очередной раз призвал армянскую сторону к честности и не распространять дезинформацию касательно так называемой "блокады" Лачинской дороги.
"Вместо того, чтобы дать положительный ответ на предложение Азербайджана установить пограничный пункт пропуска в начале Лачинской дороги, чтобы положить конец провокациям и противоправным действиям, осуществляемым Арменией в Азербайджане, армянская сторона, не колеблясь искажает решение Международного Суда относительно Лачинской дороги. Следует отметить, что утверждение о том, что правительство Азербайджана якобы является организатором акций протеста на Лачинской дороге, было отклонено судом, а утверждения о том, что "дорога была закрыта" и "участок перекрыт", не имеют под собой никаких оснований", - подчеркнул Гаджизаде.
Х.Насирзаде
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