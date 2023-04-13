Вознаграждение главы ExxonMobil в 2022г выросло в 1,5 раза

Вознаграждение гендиректора Exxon Mobil Corp. Даррена Вудса в 2022 году выросло в 1,5 раза - до $35,9 млн, говорится в сообщении компании.
В минувшем году она зафиксировала рекордную чистую прибыль на фоне подъема цен на нефть.
Пять основных топ-менеджеров ExxonMobil заработали в 2022 году в общей сложности почти $120 млн, из которых значительная часть пришлась на вознаграждения в виде акций. Базовая зарплата Вудса выросла на 10%, до $1,9 млн.
Для сравнения: вознаграждение главы Chevron Corp.Майка Вирта в прошлом году увеличилось на 4%, до $23,6 млн. Бен ван Берден, покинувший пост CEO Shellв конце 2022 года, заработал за год 9,7 млн фунтов стерлингов ($12,1 млн) - на 53% больше, чем годом ранее, сообщает агентство Bloomberg.
Акции ExxonMobil теряют в цене 0,2% на торгах в четверг. За последний год их стоимость выросла на 31%.
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