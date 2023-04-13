Европейские рынки акций в основном выросли, исключением стала Италия

Европейские фондовые индексы в основном завершили торги в четверг в плюсе, исключением стал итальянский индикатор.

Поддержку рынку оказал рост ожиданий скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США, а также позитивные статданные из еврозоны.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в четверг поднялся на 0,4% и составил 464,21 пункта.

Британский фондовый индекс FTSE 100 увеличился на 0,24%, германский DAX - на 0,16%, французский САС 40 - на 1,13%, испанский IBEX 35 - на 0,34%. Итальянский FTSE MIB практически не изменился по итогам торгов, потеряв 0,01%.

Статданные по экономике США, обнародованные в четверг, подтвердили, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) способствует ослаблению инфляции в Штатах и сдерживает экономический рост.

Так, темпы повышения цен производителей в стране в марте замедлились до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 4,9% в феврале и были минимальными с января 2021 года. В то же время, число заявок на пособие по безработице выросло до максимума с января 2022 года.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры оценивают в 42% вероятность того, что ФРС не станет менять ее в мае, а сохранит на текущем уровне 4,75-5% годовых. Шансы на то, что американский ЦБ не будет менять ставку и в июне, оцениваются рынком в 35,7%, свидетельствуют данные CME.

При этом рынок оценивает почти в 95% вероятность снижения ставки Федрезервом до конца текущего года.

Европейские статданные, опубликованные в четверг, показали замедление инфляции в Германии и рост промпроизводства в еврозоне.

Потребительские цены в ФРГ, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте увеличились на 7,8% в годовом выражении после роста на 9,3% в феврале, сообщило Федеральное статистическое управление Германии.

Объем промышленного производства в еврозоне в феврале увеличился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза. Рост промпроизводства был отмечен второй месяц подряд. Эксперты в среднем ожидали увеличения лишь на 1%.

В Британии объем промпроизводства в феврале сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и упал на 3,1% в годовом выражении. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста первого показателя на 0,2% и сокращения второго на 3,7%.

Акции британского ритейлера Tesco Plc подорожали на 0,6%. Доналоговая прибыль компании по итогам финансового года, завершившегося 25 февраля, упала в два раза, однако выручка Tesco увеличилась на 7% и превзошла прогнозы экспертов. Кроме того, ритейлер анонсировал программу выкупа акций на сумму до 750 млн фунтов стерлингов.

Цена бумаг LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA подскочила на 5,7%. Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс увеличил выручку в первом квартале на 17% благодаря отмене санитарных ограничений в Китае, а также росту пассажирских авиаперевозок, поддержавшему продажи в магазинах беспошлинной торговли.

Котировки акций конкурирующих компаний Kering и Hermes выросли на 2,6% и 3,1% соответственно, Christian Dior SE - на 5,6%.

Стоимость акций BP Plcопустилась по итогам торгов на 0,2%. Британская компания запустила новую нефтедобывающую платформу в Мексиканском заливе впервые с 2008 года.

Платформа Argos, расположенная примерно в 120 км к югу от Нового Орлеана, сможет добывать до 140 тыс. баррелей в сутки (б/с), говорится в пресс-релизе компании. Это будет пятая добывающая платформа BP в Мексиканском заливе, и ее запуск увеличит производственные мощности компании в регионе на 20%.

Бумаги Glencore Plc подорожали на 0,8%. Канадская горнодобывающая компания Teck Resources Ltd. отклонила второе предложение о покупке, поступившее от Glencore, посчитав, что оно не отвечает интересам ее акционеров.