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Дальнее зарубежье 13.04.2023 23:44

Глава Пентагона похвалил Латвию за наращивание расходов на оборону

Министр обороны США Ллойд Остин в четверг провел в Вашингтоне переговоры со своей латвийской коллегой Инарой Мурниеце и поблагодарил Ригу за наращивание расходов на оборону, говорится в сообщении Пентагона.

"Министр Остин похвалил Латвию за существенные расходы на оборону и приветствовал инвестиции Латвии в новые возможности и оборонную инфраструктуру", - указано в сообщении.

В нем отмечается, что министры "согласились продолжить тесное сотрудничество, чтобы углубить отношения в сфере обороны и безопасности".

Кроме того, Остин и Мурниеце обсудили ситуацию на Украине.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, ЛАТВИЯ, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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