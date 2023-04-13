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13.04 $/bbl +/- WTI 82.16 -1.10 Brent 86.09 -1.24

ТЭК 13.04.2023 23:22

BP запустила новую нефтедобывающую платформу в Мексиканском заливе впервые с 2008г

Британская BP Plcзапустила новую нефтедобывающую платформу в Мексиканском заливе впервые с 2008 года.

Argos, расположенная примерно в 120 км к югу от Нового Орлеана, сможет добывать до 140 тыс. баррелей нефти в сутки, говорится в пресс-релизе компании.

Это будет пятая добывающая платформа BP в Мексиканском заливе, и ее запуск увеличит производственные мощности компании в регионе на 20%.

BP планирует постепенно наращивать добычу на Argos в течение 2023 года.

Запуск этой платформы является частью стратегии компании, предусматривающей увеличение добычи в Мексиканском заливе до 400 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки "к середине этого десятилетия", говорится в её сообщении.

Взрыв на принадлежавшей BP платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году стал причиной одной из самых страшных экологических катастроф в истории США.

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Тэги: США, BP, ДОБЫЧА, ПЛАТФОРМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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