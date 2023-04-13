BP запустила новую нефтедобывающую платформу в Мексиканском заливе впервые с 2008г

Британская BP Plcзапустила новую нефтедобывающую платформу в Мексиканском заливе впервые с 2008 года.
Argos, расположенная примерно в 120 км к югу от Нового Орлеана, сможет добывать до 140 тыс. баррелей нефти в сутки, говорится в пресс-релизе компании.
Это будет пятая добывающая платформа BP в Мексиканском заливе, и ее запуск увеличит производственные мощности компании в регионе на 20%.
BP планирует постепенно наращивать добычу на Argos в течение 2023 года.
Запуск этой платформы является частью стратегии компании, предусматривающей увеличение добычи в Мексиканском заливе до 400 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки "к середине этого десятилетия", говорится в её сообщении.
Взрыв на принадлежавшей BP платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году стал причиной одной из самых страшных экологических катастроф в истории США.
МИД Азербайджана обвинил Армению в торпедировании мирного процесса
Армения своими провокациями угрожает миру на Южном Кавказе – Гафарова
Баку потребовал осудить на международном уровне обращение в Армении с задержанными азербайджанскими военнослужащими
В Азербайджане за 24 часа умерли трое больных COVID-19
В Париже, Нанте и Ренне начались столкновения стражей порядка и протестующих против пенсионной реформы
Mitsubishi Heavy Industries получила контракты на создание и разработку противокорабельных ракет для военных Японии
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Подозреваемому по делу об утечке секретных данных Пентагона может грозить несколько десятков лет тюрьмы
ЕС работает над 11-м пакетом санкций против России
В Узбекистане состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новая кредитно-такситная карта Yelo
Новое назначение в совете директоров Bakcell
За прошлый год «Nar» инвестировал в социальные проекты более 5 миллионов манат
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС