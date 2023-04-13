BP запустила новую нефтедобывающую платформу в Мексиканском заливе впервые с 2008г

Британская BP Plcзапустила новую нефтедобывающую платформу в Мексиканском заливе впервые с 2008 года.

Argos, расположенная примерно в 120 км к югу от Нового Орлеана, сможет добывать до 140 тыс. баррелей нефти в сутки, говорится в пресс-релизе компании.

Это будет пятая добывающая платформа BP в Мексиканском заливе, и ее запуск увеличит производственные мощности компании в регионе на 20%.

BP планирует постепенно наращивать добычу на Argos в течение 2023 года.

Запуск этой платформы является частью стратегии компании, предусматривающей увеличение добычи в Мексиканском заливе до 400 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки "к середине этого десятилетия", говорится в её сообщении.

Взрыв на принадлежавшей BP платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году стал причиной одной из самых страшных экологических катастроф в истории США.