МВФ в июне обсудит выделение Армении транша на $25 млн по программе stand-by

Международный валютный фонд (МВФ) и власти Армении достигли соглашения на уровне персонала (staff level agreement) о завершении первого обзора выполнения 3-летней программы stand-by, говорится в пресс-релизе фонда.

Исполнительный совет МВФ планирует рассмотреть этот обзор в середине июня, после его утверждения страна сможет получить транш кредита stand-by в размере $24,8 млн (18,4 млн SDR).

По оценке фонда, рост ВВП страны будет умеренным, но останется устойчивым на уровне около 5,5% в 2023 году. Прогнозируется также дальнейшее снижение инфляции к концу 2023 года, в частности, вследствие ужесточения денежно-кредитной политики, а также снижения цен на энергоносители и импортные продукты питания.

"Тем не менее, риски остаются высокими на фоне сложной внешней среды. Потенциальное замедление мировой экономики, ужесточение финансовых условий и сокращение торговли и притока капитала могут оказать давление на экономический рост. С другой стороны, продолжающийся приток капитала и мигрантов может поддерживать высокий спрос и инфляционное давление", - говорится в сообщении.

МВФ в декабре 2022 года одобрил для Армении программу stand-by общим объемом 128,8 млн SDR ($177,4 млн). Тогда же был выделен первый транш в объеме $24,4 млн.