В Азербайджане за 24 часа умерли трое больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 88 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 830 тыс. 619, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 108 случаях.
За 24 часа умерли трое больных COVID-19 (накануне - 1 человек). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 202 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 819 тыс. 927 человек (+76 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 490 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 298 тестов на коронавирус против 1 тыс. 548 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 573 тыс. 368 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
МИД Азербайджана обвинил Армению в торпедировании мирного процесса
Армения своими провокациями угрожает миру на Южном Кавказе – Гафарова
Баку потребовал осудить на международном уровне обращение в Армении с задержанными азербайджанскими военнослужащими
BP запустила новую нефтедобывающую платформу в Мексиканском заливе впервые с 2008г
Вознаграждение главы ExxonMobil в 2022г выросло в 1,5 раза
Apple увеличит долю переработанного кобальта в аккумуляторах до 100% к 2025 г.
Mitsubishi Heavy Industries получила контракты на создание и разработку противокорабельных ракет для военных Японии
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Глава Пентагона похвалил Латвию за наращивание расходов на оборону
ФБР задержало подозреваемого по делу об утечке секретных данных
Турция и Египет нацелены на нормализацию отношений, прорабатывают встречу президентов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новая кредитно-такситная карта Yelo
Новое назначение в совете директоров Bakcell
За прошлый год «Nar» инвестировал в социальные проекты более 5 миллионов манат
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС