В Азербайджане за 24 часа умерли трое больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 88 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 830 тыс. 619, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 108 случаях.

За 24 часа умерли трое больных COVID-19 (накануне - 1 человек). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 202 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 819 тыс. 927 человек (+76 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 490 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 298 тестов на коронавирус против 1 тыс. 548 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 573 тыс. 368 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде