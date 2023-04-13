Турция и Египет нацелены на нормализацию отношений, прорабатывают встречу президентов

Турция и Египет по итогам встречи на уровне глав МИД договорились предпринять конкретные шаги для улучшения отношений и будут прорабатывать встречу на уровне президентов, передают западные и турецкие СМИ.
"Мы хотим заполнить новую страницу, которую мы открыли с Египтом совместными проектами и историями успеха и предпринять конкретные шаги для улучшения отношений в предстоящий период", - приводит агентство "Анадолу" слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
По данным Associated Press, по итогам встречи в турецкой столице Анкаре Чавушоглу и глава МИД Египта Самех Шукри заявили, что стороны работают над возможностью встречи президентов - Реджепа Тайипа Эрдогана и Абделя Фаттаха ас-Сисси. Кроме того, стороны в скором времени объявят о назначении послов.
"Вы, журналисты, часто спрашиваете меня, когда мы вновь назначим послов. Мы обсудили сегодня этот вопрос, и мы предпримем конкретные действия, чтобы поднять уровень представительства в странах до уровня послов", - отметил Чавушоглу. По его словам, это событие состоится в недалеком будущем.
Также Чавушголу заявил, что отныне Турция и Египет "будут более тесно работать" по теме Ливии и Сирии. Шукри в свою очередь поблагодарил главу МИД Турции за теплый прием и согласился с ним в его оценках.
С 2013 года Турция и Египет отозвали послов, отношения между странами ухудшились. Это произошло из-за военного переворота в Египте, который привел к свержению президента Мухаммеда Мурси и к приходу к власти ас-Сисси. Мурси принадлежал к движению "Братья-мусульмане", которое поддерживала Турция. Позднее Египет признал эту организацию террористической.
МИД Азербайджана обвинил Армению в торпедировании мирного процесса
Армения своими провокациями угрожает миру на Южном Кавказе – Гафарова
Баку потребовал осудить на международном уровне обращение в Армении с задержанными азербайджанскими военнослужащими
Нефть дорожает и завершает неделю в плюсе
Поставки российской нефти в Индию могут пострадать из-за подъема цен
BP запустила новую нефтедобывающую платформу в Мексиканском заливе впервые с 2008г
В Азербайджане за 24 часа умерли трое больных COVID-19
В Париже, Нанте и Ренне начались столкновения стражей порядка и протестующих против пенсионной реформы
Mitsubishi Heavy Industries получила контракты на создание и разработку противокорабельных ракет для военных Японии
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новая кредитно-такситная карта Yelo
Новое назначение в совете директоров Bakcell
За прошлый год «Nar» инвестировал в социальные проекты более 5 миллионов манат
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС