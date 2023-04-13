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Дальнее зарубежье 13.04.2023 23:07

Турция и Египет нацелены на нормализацию отношений, прорабатывают встречу президентов

Турция и Египет по итогам встречи на уровне глав МИД договорились предпринять конкретные шаги для улучшения отношений и будут прорабатывать встречу на уровне президентов, передают западные и турецкие СМИ.

"Мы хотим заполнить новую страницу, которую мы открыли с Египтом совместными проектами и историями успеха и предпринять конкретные шаги для улучшения отношений в предстоящий период", - приводит агентство "Анадолу" слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

По данным Associated Press, по итогам встречи в турецкой столице Анкаре Чавушоглу и глава МИД Египта Самех Шукри заявили, что стороны работают над возможностью встречи президентов - Реджепа Тайипа Эрдогана и Абделя Фаттаха ас-Сисси. Кроме того, стороны в скором времени объявят о назначении послов.

"Вы, журналисты, часто спрашиваете меня, когда мы вновь назначим послов. Мы обсудили сегодня этот вопрос, и мы предпримем конкретные действия, чтобы поднять уровень представительства в странах до уровня послов", - отметил Чавушоглу. По его словам, это событие состоится в недалеком будущем.

Также Чавушголу заявил, что отныне Турция и Египет "будут более тесно работать" по теме Ливии и Сирии. Шукри в свою очередь поблагодарил главу МИД Турции за теплый прием и согласился с ним в его оценках.

С 2013 года Турция и Египет отозвали послов, отношения между странами ухудшились. Это произошло из-за военного переворота в Египте, который привел к свержению президента Мухаммеда Мурси и к приходу к власти ас-Сисси. Мурси принадлежал к движению "Братья-мусульмане", которое поддерживала Турция. Позднее Египет признал эту организацию террористической.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ОТНОШЕНИЯ

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