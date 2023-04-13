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Дальнее зарубежье 13.04.2023 23:11

ФБР задержало подозреваемого по делу об утечке секретных данных

Сотрудники ФБР задержали военнослужащего Воздушной гвардии США, который связан с масштабной утечкой секретных данных Пентагона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его данным, речь идет о 21-летнем Джеке Тейшейре, который служит в массачусетском подразделении Национальной гвардии США.

По информации источников Associated Press, Тейшейра как раз специализировался на работе с разведданными, и он управлял чатом, в котором и были опубликованы секретные документы.

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Тэги: США, ФБР, УТЕЧКА, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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