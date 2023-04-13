ФБР задержало подозреваемого по делу об утечке секретных данных

Сотрудники ФБР задержали военнослужащего Воздушной гвардии США, который связан с масштабной утечкой секретных данных Пентагона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
По его данным, речь идет о 21-летнем Джеке Тейшейре, который служит в массачусетском подразделении Национальной гвардии США.
По информации источников Associated Press, Тейшейра как раз специализировался на работе с разведданными, и он управлял чатом, в котором и были опубликованы секретные документы.
МИД Азербайджана обвинил Армению в торпедировании мирного процесса
Армения своими провокациями угрожает миру на Южном Кавказе – Гафарова
Баку потребовал осудить на международном уровне обращение в Армении с задержанными азербайджанскими военнослужащими
Нефть дорожает и завершает неделю в плюсе
Поставки российской нефти в Индию могут пострадать из-за подъема цен
BP запустила новую нефтедобывающую платформу в Мексиканском заливе впервые с 2008г
В Азербайджане за 24 часа умерли трое больных COVID-19
В Париже, Нанте и Ренне начались столкновения стражей порядка и протестующих против пенсионной реформы
Mitsubishi Heavy Industries получила контракты на создание и разработку противокорабельных ракет для военных Японии
В Нахчыване планируется реализация проектов в сфере ВИЭ на 1500 МВт – Минэнерго Азербайджана
ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новая кредитно-такситная карта Yelo
Новое назначение в совете директоров Bakcell
За прошлый год «Nar» инвестировал в социальные проекты более 5 миллионов манат
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС