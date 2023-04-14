Трамп обещает радикально реформировать судебную систему в случае возвращения на пост президента США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае возвращения на пост президента проведет реформу судебной системы, министерства юстиции и ФБР.
"Не существует более страшной угрозы для американского образа жизни, чем коррумпированность судебной системы и ее использования в политических целях. И это происходит у нас прямо сейчас", - заявил Трамп в видео, опубликованном в четверг.
Он сообщил, что важной для него задачей в случае победы на выборах в 2024 году станет "восстановление справедливости в США". Он планирует назначать американских прокуроров, которые будут полной противоположностью "окружным прокурорам Сороса". Джордж Сорос - американский миллиардер, активно поддерживающий политических оппонентов Трампа.
Трамп планирует полностью реформировать министерство юстиции и ФБР и "запустить широкое расследование нарушений гражданских прав марксистскими окружными прокурорами".
Экс-президент предположил, что "прокуратура Сороса" занимается избирательным правоприменением на основании расовой дискриминации.
Также он заявил, что, в случае возвращения на пост президента, поручит министерству юстиции создать оперативную группу по защите права на самооборону, которое сейчас "под угрозой по всей стране".
Более того, он планирует расследовать "тактику полицейского государства со стороны федеральных властей по задержанию представителей консерваторов".
Такое заявление Трамп сделал на фоне его собственных судебных проблем.
Ранее в апреле прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил Трампу обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора по "делу о Сторми Дэниелс". Экс-президент себя виновным не признал.
Экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.
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