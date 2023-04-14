В Узбекистане состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ

Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств пройдет в пятницу в Самарканде, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В его работе примут участие делегации Узбекистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Исполкома СНГ. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Предусматриваются обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках СНГ, обсуждение хода реализации совместных программ, а также проектов документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств Содружества", - отмечается в сообщении.

В этот же день Самарканд примет шестую встречу министров иностранных дел государств Центральной Азии и России, добавили в пресс-службе.

Накануне в Самарканде прошла четвертая министерская конференция стран-соседей Афганистана (Россия, Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).