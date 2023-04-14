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Дальнее зарубежье 14.04.2023 10:29

ЕС работает над 11-м пакетом санкций против России

Член Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности и услуг Мейрид МакГиннесс сообщила о подготовке 11-го пакета санкций в отношении РФ, который будет направлен на борьбу с попытками обойти введенные ранее ограничения.

"Европа ввела уже 10 пакетов санкций. Готовится очередной пакет", - сказала она в интервью телеканалу CNBC.

По ее словам, новый пакет направлен на борьбу с попытками обойти уже введенные санкции.

"По нашей информации, санкции работают... При этом нам необходимо добиваться их полноценного выполнения. Мы должны убедиться, что в России не найдут способы обойти наши санкции", - отметила МакГиннесс

Еврокомиссар сообщила, что ЕС также работает с США, Великобританией, Канадой и Японией, чтобы обеспечить эффективное применение санкций в отношении России.

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Тэги: ЕС, САНКЦИИ, РОССИЯ, ПАКЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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