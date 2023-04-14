ЕС работает над 11-м пакетом санкций против России

Член Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности и услуг Мейрид МакГиннесс сообщила о подготовке 11-го пакета санкций в отношении РФ, который будет направлен на борьбу с попытками обойти введенные ранее ограничения.
"Европа ввела уже 10 пакетов санкций. Готовится очередной пакет", - сказала она в интервью телеканалу CNBC.
По ее словам, новый пакет направлен на борьбу с попытками обойти уже введенные санкции.
"По нашей информации, санкции работают... При этом нам необходимо добиваться их полноценного выполнения. Мы должны убедиться, что в России не найдут способы обойти наши санкции", - отметила МакГиннесс
Еврокомиссар сообщила, что ЕС также работает с США, Великобританией, Канадой и Японией, чтобы обеспечить эффективное применение санкций в отношении России.
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