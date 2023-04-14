North Caspian Operating Company (NCOC, оператор разработки нефтяного месторождения Кашаган) придерживается строгих экологических норм в своей работе, заявил управляющий директор консорциума Оливье Лазар, комментируя иск Минэкологии Казахстана к компании.

"На данный момент я пока ничего не могу сказать по этому поводу за исключением того, что мы в своей деятельности придерживаемся самых строгих экологических подходов. В настоящее время у нас имеются некоторые разногласия с министерством экологии, но мы полностью уверены в правильности того, что мы делаем", - сказал Лазар журналистам в пятницу в Астане.

Как сообщалось, Минэкологии Казахстана подало в суд на оператора Кашагана за нарушения правил хранения серы. "Проверка началась еще в 2022 году. В результате было выявлено, что правила хранения серы нарушены", - поясняли агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе ведомства.

По данным ряда СМИ, Казахстан намерен взыскать с NCOC около 2,3 трлн тенге (примерно $5,1 млрд) за нарушения правил охраны окружающей среды.

Нефтяное месторождение Кашаган считается одним из крупнейших в мире, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы составляют от 9 млрд до 13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча на Кашагане началась осенью 2016 года.

Акционерами консорциума NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%) и Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).