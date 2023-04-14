Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.04 $/bbl +/- WTI 82.16 -1.10 Brent 86.09 -1.24

ТЭК 14.04.2023 14:11

Оператор Кашагана заявляет о "некоторых разногласиях" с Минэкологии Казахстана

North Caspian Operating Company (NCOC, оператор разработки нефтяного месторождения Кашаган) придерживается строгих экологических норм в своей работе, заявил управляющий директор консорциума Оливье Лазар, комментируя иск Минэкологии Казахстана к компании.

"На данный момент я пока ничего не могу сказать по этому поводу за исключением того, что мы в своей деятельности придерживаемся самых строгих экологических подходов. В настоящее время у нас имеются некоторые разногласия с министерством экологии, но мы полностью уверены в правильности того, что мы делаем", - сказал Лазар журналистам в пятницу в Астане.

Как сообщалось, Минэкологии Казахстана подало в суд на оператора Кашагана за нарушения правил хранения серы. "Проверка началась еще в 2022 году. В результате было выявлено, что правила хранения серы нарушены", - поясняли агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе ведомства.

По данным ряда СМИ, Казахстан намерен взыскать с NCOC около 2,3 трлн тенге (примерно $5,1 млрд) за нарушения правил охраны окружающей среды.

Нефтяное месторождение Кашаган считается одним из крупнейших в мире, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы составляют от 9 млрд до 13 млрд баррелей нефти. Коммерческая добыча на Кашагане началась осенью 2016 года.

Акционерами консорциума NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%) и Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КАШАГАН, МИНЭКОЛОГИИ, ИСК


Похожие новости


Акционер Кашагана заявляет о возможности диверсификации экспорта нефти в сторону Транскаспийского маршрута Казахстан намерен в марте протестировать отправку на экспорт кашаганской нефти через Азербайджан Токаев заявил о необходимости увеличения добычи нефти на Кашагане до 1,1 млн баррелей в сутки Токаев поручил правительству Казахстана контролировать сроки подготовки плана освоения Кашагана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az