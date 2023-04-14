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Транспорт и связь 14.04.2023 15:28

Boeing сократит поставки самолетов 737 MAX из-за производственной проблемы

Boeing Co.приостанавливает поставки некоторых самолетов 737 MAX из-за производственной проблемы.

Один из поставщиков комплектующих для самолетов Boeing - Spirit AeroSystems Holdings Inc. - уведомил компанию, что использовал "нестандартный" процесс при установке двух из восьми фитингов в фюзеляже некоторых моделей самолетов 737 MAX.

В связи с этим существует вероятность, что проведенные работы не будут соответствовать спецификациям, установленным авиационными регуляторами, говорится в сообщении Boeing.

В компании отмечают, что выявленная проблема не влияет на безопасность полетов, однако "она, вероятно, затронет значительную часть еще не поставленных клиентам самолетов серии MAX - как собираемых, так и уже готовых". Речь идет о самолетах, выпущенных после 2019 года.

"Мы ожидаем, что поставки лайнеров 737 MAX в ближайшее время уменьшатся", - говорится в пресс-релизе Boeing.

Проблема касается наиболее продаваемых самолетов Boeing - 737 MAX 8, а также 737 MAX 7, при этом она затрагивает не каждый из лайнеров этих серий. Boeing и Spirit AeroSystems определили серийные номера самолетов с проблемными фитингами.

"У нас есть план решения такого типа производственных проблем после их выявления, и мы ему следуем", - заявила Spirit AeroSystems.

Акции Boeing теряют в цене 4,4% в ходе предварительных торгов в пятницу, бумаги Spirit AeroSystems - более 10%.

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Тэги: США, BOEING, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОБЛЕМЫ


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