Капвложения в экономику Азербайджана в I кв. выросли в 1,4 раза

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-марте 2023 года составили 3 млрд 523,1 млн манатов, что на 40,3% больше показателя первого квартала 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Капвложения в нефтегазовый сектор увеличились на 23,8%, в ненефтегазовый – на 51,7%, отметили в ведомстве.

Из общего объема капвложений 1 млрд 941,3 млн манатов (55,1% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 1 млрд 396,5 млн манатов (39,6% всех инвестиций) - на строительство объектов сферы услуг, 185,3 млн манатов (5,3% всех инвестиций) - на строительство жилья.

В январе-марте объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 945,8 млн манатов (26,8% всех инвестиций), внутренних инвестиций – 2 млрд 577,3 млн манатов (73,2% всех инвестиций).

Из общего объема капвложений 71,5% или 2 млрд 517,5 млн манатов в отчетный период было направлено на строительно-монтажные работы.

В 2022 году рост капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 5,5%.

Б.Рустамбеков