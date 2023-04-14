Капвложения в экономику Азербайджана в I кв. выросли в 1,4 раза

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-марте 2023 года составили 3 млрд 523,1 млн манатов, что на 40,3% больше показателя первого квартала 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Капвложения в нефтегазовый сектор увеличились на 23,8%, в ненефтегазовый – на 51,7%, отметили в ведомстве.
Из общего объема капвложений 1 млрд 941,3 млн манатов (55,1% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 1 млрд 396,5 млн манатов (39,6% всех инвестиций) - на строительство объектов сферы услуг, 185,3 млн манатов (5,3% всех инвестиций) - на строительство жилья.
В январе-марте объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 945,8 млн манатов (26,8% всех инвестиций), внутренних инвестиций – 2 млрд 577,3 млн манатов (73,2% всех инвестиций).
Из общего объема капвложений 71,5% или 2 млрд 517,5 млн манатов в отчетный период было направлено на строительно-монтажные работы.
В 2022 году рост капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 5,5%.
Б.Рустамбеков
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