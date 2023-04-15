Азербайджан в феврале стал вторым крупнейшим поставщиком лесных орехов в Германию

Азербайджан в феврале 2023 года вышел на второе место по поставкам лесных орехов в Германию, следует из материалов Федерального статистического управления Германии, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно статданным, за отчетный период Германия всего импортировала 6,564 тыс. тонн этой продукции (рост на 14,1% по сравнению с февралем 2022 года) на 39,672 млн евро (рост на 29,8%).

В тройку ведущих поставщиков в феврале 2023 года вошли Турция, традиционно занимающая первое место (4,199 тыс. т на 24,454 млн евро), Азербайджан (1,181 тыс. т на 6,512 млн евро) и Италия (814 т на 6,803 млн евро).

По сравнению с январем текущего года, когда Азербайджан являлся четвертым по величине поставщиком этой продукции в Германию, импорт лесных орехов в феврале 2023 года вырос в физическом выражении в 4 раза, в денежном – в 4,3 раза.

По отношению к февралю 2022 года поставки увеличились в 3,6 раза в физическом выражении и в 3,5 раза в денежном выражении.

Р.Керимов