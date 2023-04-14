Армения участвует в учениях США не для смены внешней политики - секретарь СБ

Участие Армении в учениях командования сухопутных войск США в Европе не является свидетельством смены внешнеполитического вектора страны, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Участие в учениях даст знания и опыт, которые должны послужить процессу наших реформ. Наш опыт показывает, что наша практика неэффективна, и надо найти новые механизмы, новые методы управления, которые более эффективны", - сказал Григорян в интервью армянскому интернет-ТВ "Сивилнет".

По его словам, участие в учениях США не свидетельствует о смене Арменией внешнеполитического вектора. "Что касается наших отношений с США, то они интенсивно развиваются. С США мы пытаемся иметь сотрудничество также в более широком экономическом формате. Сотрудничество же в военно-политической области не на том этапе, чтобы его обсуждать. Требуется время для такого сотрудничества", - сказал Григорян.

Он также отметил, что членство Армении в ОДКБ не ограничивает республику в развитии отношений с другими странами.

Как сообщалось, министерство обороны Армении в текущем году планирует принять участие в двух учениях командования сухопутных войск США в Европе - KFOR (Силы Косово) и Sabre Junction.