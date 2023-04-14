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СНГ 14.04.2023 14:25

Лавров заявил о подвижках в обсуждении проекта газового союза РФ, Узбекистана и Казахстана

Обсуждение проекта создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана продвигается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Три страны - Россия, Узбекистан и Казахстан, в том числе, на уровне президентов, активно продвинулись в обсуждении этого масштабного проекта, который точно совершенно позволит укрепить энергетическую безопасность. Выгоды будут для всех, поскольку есть поставщики газа, есть те, кто в этом газе заинтересован", - сказал Лавров в пятницу на пресс-конференции в Самарканде.

"Когда стороны договариваются и об условиях транзита, и об условиях цены, если все всех устраивает, то выигрывают все", - добавил министр.

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Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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