Лавров заявил о подвижках в обсуждении проекта газового союза РФ, Узбекистана и Казахстана

Обсуждение проекта создания газового союза России, Казахстана и Узбекистана продвигается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Три страны - Россия, Узбекистан и Казахстан, в том числе, на уровне президентов, активно продвинулись в обсуждении этого масштабного проекта, который точно совершенно позволит укрепить энергетическую безопасность. Выгоды будут для всех, поскольку есть поставщики газа, есть те, кто в этом газе заинтересован", - сказал Лавров в пятницу на пресс-конференции в Самарканде.
"Когда стороны договариваются и об условиях транзита, и об условиях цены, если все всех устраивает, то выигрывают все", - добавил министр.
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