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Регион 14.04.2023 14:04

В Ереване ждут от ОДКБ не миссии наблюдателей, а помощи

Армения ищет поставщиков вооружения, ожидает от ОДКБ содействия в защите своих границ, а не отправку миссии наблюдателей, заявил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.

"Мы попросили помощь у ОДКБ очень давно, эти обсуждения уже долгое время ведутся и никогда не прекращались. Мы тогда подняли имеющиеся проблемы, ожидая признания со стороны ОДКБ границы Армении, которая существует в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 1991 года", - сказал Григорян в интервью армянскому интернет-ТВ "Сивилнет", комментируя ситуацию с возможной отправкой в страну наблюдательской миссии Организации.

По его словам, ОДКБ, признав границу Армении, "должна была ее защитить, но в ответ они сказали, что не признают эту границу".

"Естественно, переговоры продолжаются по поиску решений, а решение - оценка ситуации (противостояния между Арменией и Азербайджаном - ИФ) и признание границы. Кстати, (ожидаем - ИФ) не отправку миссии наблюдателей. Это же военный альянс, о каких наблюдателях может идти речь. Это самый глубинный вопрос. Но имеем то, что имеем", - сказал Григорян.

"Армения сейчас везде ищет оружие и вооружение. И не может быть, чтобы где-либо Армении было оказано предложение о помощи в виде оружия и вооружения, и мы отказались", - отметил Григорян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОДКБ, ОТНОШЕНИЯ


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