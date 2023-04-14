Следующее заседание СМИД СНГ состоится в Бишкеке 12 октября

Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет 12 октября в Бишкеке, сообщает в пятницу пресс-служба киргизского МИД по итогам заседания СМИД СНГ в Самарканде.

"В Самарканде под председательством главы МИД Киргизии Жээнбека Кулубаева прошло заседание Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ. Очередное заседание решено провести 12 октября в Бишкеке", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, главы делегаций в ходе обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня обсудили состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в формате СНГ.

Глава МИД Киргизии Кулубаев в своем выступлении отметил, что в рамках своего председательства Киргизия ставит задачу совместными усилиями внести вклад в повышение эффективности деятельности организации и укрепление интеграционных процессов на евразийском пространстве.

"На сегодняшний день СНГ остается важным элементом и широкой площадкой для укрепления интеграционных процессов и многопланового сотрудничества между нашими странами", - сказал Кулубаев, слова которого передает пресс-служба.

По итогам заседания члены Совета одобрили ряд документов, которые будут вынесены на утверждение в ходе предстоящих заседаний Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ.