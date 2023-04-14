Потребители в Азербайджане в I кв. потратили свыше $383 млн на покупку автобензина и дизтоплива

Потребители топлива в Азербайджане в январе-марте 2023 года приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на общую сумму 651,7 млн манатов ($383,4 млн по текущему курсу - ИФ), что на 8,3% выше, чем в I-ом квартале 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в отчетный период доходы от продаж автомобильного бензина и дизтоплива составили 5%.

Как сообщалось, в 2022 году потребители топлива в Азербайджане приобрели бензина и дизтоплива на общую сумму 2 млрд 768,7 млн манатов ($1 млрд 628,6 млн по текущему курсу - ИФ), что на 7,9% выше, чем в 2021 году.

В настоящее время розничная цена бензина "Premium Euro-95" на внутреннем рынке Азербайджана составляет 2 маната за 1 литр, "Super Euro-98" - 2,3 манат/литр, АИ-92 - 1 манат за литр, дизельного топлива - 0,8 манат за литр.

Н.Аббасова