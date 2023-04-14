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Религия 14.04.2023 14:47

Алиев поздравил православных Азербайджана с Пасхой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу поздравил православную христианскую общину страны с праздником Пасхи.

«Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас со священным праздником Пасхи, передаю всем вам самые искренние пожелания», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте главы государства.

Алиев отметил, что «в Азербайджане, который является родиной для всех, кто поселился и живет здесь на протяжении сотен лет, представители различных этнических групп и вероисповеданий и сегодня живут в условиях мира, спокойствия, взаимного уважения и доверия».

«Сохранение межнациональной дружбы и межконфессиональной гармонии в нашей стране, продвижение высокой культуры сосуществования и демократических общественно-нравственных ценностей, пропаганда межцивилизационного диалога в глобальном масштабе являются одними из основных направлений нашей государственной политики, основанной на прогрессивных национально-исторических традициях», - подчеркнул президент Азербайджана.

Глава государства заметил, что «в современном Азербайджане, который известен как один из адресов мультикультурализма в мире, созданы широкие возможности для того, чтобы все этнические и религиозные меньшинства, в том числе христианская община, должным образом пользовались своими национально-духовными ценностями, сохраняли свои традиции, язык и культуру».

«Похвально, что наши православные граждане, осуществляющие деятельность в такой демократической и толерантной среде, вместе с представителями других вероисповеданий активно участвуют во всех сферах нашей общественно-политической жизни, вносят достойный вклад во всестороннее развитие нашего независимого государства», - отметил он.

«Дорогие соотечественники! Праздник Пасхи является символом возрождения, обновления, чувств милосердия и сострадания. По случаю этого знаменательного дня еще раз желаю каждому из вас счастья, вашим семьям - приятных праздников и благополучия», - заключил Алиев.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ПРАВОСЛАВНЫЕ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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