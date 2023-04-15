Население Азербайджана в январе-марте увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3%

Население Азербайджана приобрело в январе-марте 2023 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 13 млрд 8,5 млн манат, что на 3% больше показателя января-марта 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 7 млрд 430,3 млн манатов (рост по сравнению с январем-мартом 2022 года на 2,1%), непродовольственных товаров – 5 млрд 578,2 млрд манатов (рост на 4,1%).

По данным комитета, 52,2% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,9% - напитки и табачные изделия, 14,7% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5% - автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,5% - электроприборы и мебель, 2,4% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 1% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 15,3% - прочую непродовольственную продукцию.

По сравнению с январем-мартом 2022 года оборот розничной торговли в реальном выражении в январе-марте 2023 года увеличился на 1,1% для предприятий, на рынках и ярмарках - на 3,5%, для частных предпринимателей - на 3,8%.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составили 244,4 манат, на покупку непродовольственных товаров – 183,5 манат.

По итогам 2022 года население увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3,1%.

Б.Рустамбеков