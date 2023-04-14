Присутствие российских военных в Армении не является фактором стабильности ситуации - Григорян

Присутствие российских военных на территории Армении не является фактором стабильности ситуации, считает секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян.

"Российское присутствие существует на границах Армении с 1990-х годов, и за это время было множество случаев дестабилизации", - сказал Григорян в интервью армянскому интернет-ТВ "Сивилнет", комментируя высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что присутствие ЕС в регионе "будет либо использоваться, либо подводить к обострению, дестабилизации, и уводить от достижения намеченного мирного урегулирования".

Секретарь СБ Армении выразил уверенность, что размещенная в Армении миссия ЕС и наблюдатели Евросоюза "могут создать возможности для стабильности".