Россия в 2024г вернется к разработке сверхтяжелой ракеты, сроки создания - до 9 лет

"Роскосмос" в 2024 году вернется к разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса, данный комплекс предварительно будет создаваться на протяжении 8-9 лет, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.
"По крайней мере, чтобы лететь к Луне, говорить о серьезной экспансии и освоении, нужно иметь сверхтяжелый носитель. То есть иметь возможность выводить свыше 100 тонн на орбиту, чтобы долететь потом до Луны, довести и прилунить необходимый груз. У нас этого носителя нет и даже не приступили еще серьезно к его созданию", - сказал Борисов на лекции для студентов профильных технических вузов.
"У нас поручение президента - создавать этот носитель, начиная со следующего года", - заявил он.
По словам Борисова, разработка и создание космического комплекса сверхтяжелого класса может идти 8-9 лет.
Он также отметил, что Луна может стать первым этапом перед освоением Марса.
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