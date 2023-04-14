Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.04 $/bbl +/- WTI 82.16 -1.10 Brent 86.09 -1.24

Спорт 14.04.2023 18:03

Миллиардер Харрис может купить команду НФЛ за рекордные $6 млрд

Миллиардер Джош Харрис, сооснователь инвестиционной компании Apollo Global Management, близок к соглашению о приобретении команды по американскому футболу "Вашингтон Коммандерс" за $6 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Если сделка состоится, "Коммандерс" станет самой дорогой спортивной командой в истории. Текущий рекорд был установлен в прошлом году, когда глава Walmart Inc. Роб Уолтон купил "Денвер Бронкос", также представляющую Национальную футбольную лигу (НФЛ), за $4,6 млрд.

По словам источников, в сделке в качестве миноритарного инвестора может принять участие звезда баскетбола Мэджик Джонсон.

Харрис и его бизнес-партнер Дэвид Блитцер уже владеют несколькими командами из разных видов спорта, включая баскетбольный клуб из Филадельфии 76ers, хоккейную команду "Нью-Джерси Дэвилс", а также английский футбольный клуб "Кристал Пэлас".

Ранее сообщалось, что на "Коммандерс" также претендует основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос совместно с рэпером Jay-Z.

Действующий владелец вашингтонской команды Дэн Снайдер неоднократно становился объектом общественной критики. В частности, он долгое время отказывался сменить название команды (раньше она называлась "Редскинс", что переводится как "краснокожие"), повышал цены на билеты и делал противоречивые высказывания. Кроме того, при нем результаты команды были крайне слабыми - последний раз она выходила в плей-офф в 2007 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ФУТБОЛ, КОМАНДА, СДЕЛКА


Похожие новости


Маск написал в Twitter, что покупает «Манчестер Юнайтед», а потом назвал это шуткой Кристиан Пулишич перешел в "Челси" за $73 млн, став самым дорогим американским футболистом в истории Трамп поздравил США, Мексику и Канаду, которые примут у себя ЧМ-2026 по футболу Генеральный прокурор США назвала дело против ФИФА сигналом для всех коррупционеров Директор ФБР и генпрокурор США расскажут прессе об арестах в ФИФА Блаттер не ездит в США из-за опасений быть допрошенным ФБР - СМИ Обама посоветовал вратарю футбольной сборной США сбрить бороду Азербайджанские футболисты проведут товарищеский матч против сборной США

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az