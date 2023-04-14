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Финансы 14.04.2023 15:37

Страховщики Азербайджана в I кв. увеличили премии на 34%, выплаты – в 1,7 раза

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-марте 2023 года составили 346 млн 909,5 тыс. манатов, что на 34,2% больше показателя аналогичного периода 2022 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 255 млн 355,9 тыс. манатов (рост на 31,6%) или 73,6% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 131 млн 378 тыс. манатов (рост на 49,1%), по страхованию иному, чем жизнь - 123 млн 977,9 тыс. манатов (рост на 17,1%).

По обязательным видам страхования премии составили 91 млн 553,6 тыс. манатов (рост на 42,1%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали: по страхованию на дожитие (123 млн 830,8 тыс. манатов), медицинскому страхованию (70 млн 543,69 тыс. манатов), а также обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (35 млн 667 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 66,3% поступлений страховщиков.

В первом квартале 2023 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 102 млн 289,68 тыс. манатов, что в 1,7 раза больше показателя января-марта 2022 года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования составили 78 млн 217,8 тыс. манатов (рост в 2 раза) или 76,5% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 55 млн 164,6 тыс. манатов (рост в 3,3 раза), по страхованию иному, чем жизнь - 23 млн 53,17 тыс. манатов (рост на 4,7%).

По обязательным видам страхования выплаты составили 24 млн 71,86 тыс. манатов (рост на 7,8%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по ОСАГО (23 млн 14,3 тыс. манатов), на дожитие (54 млн 775,08 тыс. манатов) и медицинскому страхованию (17 млн 40,8 тыс. манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 92,7% всех возмещений по рынку.

При этом выплаты по страхованию на дожитие в январе-марте увеличились в 3,4 раза по сравнению с январем-мартом 2022 года.

На конец марта 2023 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 20 страховых компаний.

Согласно данным ЦБ, в топ-5 страховщиков по объему премий в январе-марте 2023 года вошли: PASHA Heyat Sigorta – 125,461 млн манатов, PASHA Sigorta – 105,381 млн манатов, Qala Sigorta – 29,883 млн манатов, Ateshgah Heyat Sigorta – 15,933 млн манатов и Agrar Sigorta – 9,567 млн манатов.

В целом, на эти 5 компаний пришлось 82,5% премий страховщиков за отчетный период.

В топ-5 страховщиков по объему выплат в январе-марте 2023 года вошли: PASHA Heyat Sigorta – 48,35 млн манатов, PASHA Sigorta – 17,753 млн манатов, Xalq Sigorta – 6,674 млн манатов, Ateshgah Heyat Sigorta – 5,715 млн манатов и Ateshgah Sigorta – 4,25 млн манатов.

В целом, на эти 5 компаний пришлось 80,9% премий страховщиков за январь-март.

Пенетрация (глубина проникновения страхования - отношение брутто-премии к ВВП) страхового сектора по итогам января-марта 2023 года составила 1,8%.

Х.Насирзаде

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ПРЕМИИ, ВЫПЛАТЫ


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