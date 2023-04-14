Нефть дорожает после выхода обзора МЭА

Цены на нефть растут в пятницу после публикации Международным энергетическим агентством (МЭА) ежемесячного обзора по нефтяному рынку.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 в пятницу составляет $86,43 баррель, что на $0,34 (0,39%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,31 (0,38%), до $82,41 за баррель.

По прогнозам МЭА, в третьем квартале дефицит предложения на рынке составит 2 млн баррелей в сутки. "Серьезный дефицит нефти во втором полугодии ожидался и ранее, но очередное сокращение (добычи странами ОПЕК+ - ИФ) грозит дальнейшим сжатием предложения и ростом нефтяных котировок в период, когда инфляционное давление и так наносит ущерб уязвимым потребителям", - говорится в обзоре агентства.

Во втором квартале дефицит составит 400 тыс. б/с, полагает МЭА. Ранее оно ожидало, что спрос превысит предложение только в третьем квартале. Средний дефицит в 2023 году оценивается в 800 тыс. б/с.

ОПЕК, опубликовавшая накануне ежемесячный прогноз, по-прежнему ожидает увеличения спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 101,89 млн б/с - выше доковидного уровня.