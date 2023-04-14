Гафарова призвала Ереван вернуться за стол переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией

РФ прилагает все усилия для скорейшего подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном в рамках трехстороннего соглашения, заявила председатель Совет Федерации Валентина Матвиенко.
"Россия делала и продолжает делать все возможное, чтобы как можно быстрее был подписан мирный договор в рамках трехстороннего соглашения, которое в свое время было подписано тремя главами государств", - сказала Матвиенко в пятницу на брифинге по итогам весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ).
В брифинге также участвовали председатель Национального собрания Армении Ален Симонян и председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова. Из-за алфавитного расположения стран им пришлось сидеть рядом друг с другом.
Симонян заявил, что Армения хочет мирного договора с Азербайджаном и готова отвести войска от границы. Он также призвал азербайджанскую сторону "перестать предъявлять территориальные требования к Армении".
Гафарова, в свою очередь, назвала безосновательными обвинения Армении в оккупации, призвала Ереван вернуться за стол переговоров и продолжать работу над мирным договором.
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