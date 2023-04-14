Токаев и Раиси обсудили возможности дальнейшего наращивания сотрудничества между Астаной и Тегераном

Президенты Казахстана и Ирана Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси обсудили по телефону состояние и перспективы развития двусторонних отношений, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
"Стороны отметили широкие возможности дальнейшего наращивания сотрудничества, в том числе в сферах транспорта, логистики и торговли. Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении.
Главы государств также обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан и наступающего праздника Ораза айт.
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