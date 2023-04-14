Экспорт нефти из Азербайджана в I кв. увеличился на 16% - ГТК

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в I-ом квартале 2023 года составил 6 млн 809 тыс. 685,99 тонн (номенклатурный код 2709), что на 15,7% выше показателя января-марта 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $4 млрд 272 млн 127,65 тыс. (рост на 16,1%).
Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-марте 2023 года составила 55,19% (46,11% в январе-марте 2022 года - ИФ).
В январе-марте 2023 года покупателями азербайджанской нефти являлись 16 стран. Среди них, согласно данным ГТК, традиционно, главным покупателем остается Италия, на долю которой пришлось 33% всего экспорта черного золота за I-ый квартал 2023 года.
Помимо Италии, в топ-3 покупателей вошли Израиль и Испания.
Структура экспорта нефти в январе-марте 2023 года по странам-покупателям:
|
Страны
|
Объемы в тоннах:
|
Выручка в тыс., $
|
Италия
|
2 249 020.21
|
1 438 281.73
|
Израиль
|
710 896.11
|
445 682.27
|
Испания
|
605 215.50
|
391 111.57
|
Индия
|
522 083.55
|
314 834.62
|
Чехия
|
427 362.71
|
270 474.91
|
Германия
|
391 093.25
|
248 823.84
|
Турция
|
379 318.16
|
227 565.71
|
Греция
|
299 869.30
|
190 160.53
|
Австрия
|
266 568.71
|
152 155.74
|
Румыния
|
176 403.69
|
112 481.23
|
Ирландия
|
175 028.65
|
93 438.2
|
Сингапур
|
138 338.45
|
87 786.4
|
Вьетнам
|
138 516.86
|
85 115.06
|
Индонезия
|
128 188.47
|
85 009.7
|
Франция
|
108 829.65
|
66 307.7
|
Португалия
|
92 952.72
|
62 898.43
|
Всего
|
6 809 685.99
|
4 272 127.65
Н.Аббасова
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