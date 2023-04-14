Экспорт нефти из Азербайджана в I кв. увеличился на 16% - ГТК

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в I-ом квартале 2023 года составил 6 млн 809 тыс. 685,99 тонн (номенклатурный код 2709), что на 15,7% выше показателя января-марта 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $4 млрд 272 млн 127,65 тыс. (рост на 16,1%).

Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-марте 2023 года составила 55,19% (46,11% в январе-марте 2022 года - ИФ).

В январе-марте 2023 года покупателями азербайджанской нефти являлись 16 стран. Среди них, согласно данным ГТК, традиционно, главным покупателем остается Италия, на долю которой пришлось 33% всего экспорта черного золота за I-ый квартал 2023 года.

Помимо Италии, в топ-3 покупателей вошли Израиль и Испания.

Структура экспорта нефти в январе-марте 2023 года по странам-покупателям:

Страны Объемы в тоннах: Выручка в тыс., $ Италия 2 249 020.21 1 438 281.73 Израиль 710 896.11 445 682.27 Испания 605 215.50 391 111.57 Индия 522 083.55 314 834.62 Чехия 427 362.71 270 474.91 Германия 391 093.25 248 823.84 Турция 379 318.16 227 565.71 Греция 299 869.30 190 160.53 Австрия 266 568.71 152 155.74 Румыния 176 403.69 112 481.23 Ирландия 175 028.65 93 438.2 Сингапур 138 338.45 87 786.4 Вьетнам 138 516.86 85 115.06 Индонезия 128 188.47 85 009.7 Франция 108 829.65 66 307.7 Португалия 92 952.72 62 898.43 Всего 6 809 685.99 4 272 127.65

Н.Аббасова