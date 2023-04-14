В Азербайджан в январе-марте импортированы легковушки стоимостью $278 млн

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-марте 2023 года составил 20 799 единиц общей стоимостью $314 млн 994,31 тыс. (рост на 66,4%), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По сравнению с январем-мартом 2022 года число импортируемых автомобилей увеличилось на 21,6%.

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 19 264 (рост на 20,9%) стоимостью $277 млн 766,52 тыс. (рост на 86,8%). В том числе, завезено 408 электрокаров на $16 млн 968,65 тыс. и 3 047 единиц гибридных автомобилей на сумму $66 млн 197,54 тыс.

Кроме этого, в Азербайджан импортировано 1 368 единиц (рост на 35,2%) на $21 млн 277,11 тыс. (спад на 5,3%) моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, 121 единица моторных транспортных средств спецназначения (рост на 34.4%) на $13 млн334,58 тыс.

Также за отчетный период в республику ввезено 46 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (спад на 48,9%) на $2 млн 616,1 тыс.

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2022 году составил 74,577 тыс. единицы общей стоимостью $1 млрд 57 млн 792,37 тыс.

Б.Рустамбеков