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Дальнее зарубежье 14.04.2023 21:00

Си Цзиньпин назвал отношения с Бразилией приоритетными в дипломатической повестке Пекина

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай уделяет первостепенное внимание отношениям с Бразилией, стороны разделяют общие интересы и придерживаются единой позиции по ситуации на Украине, сообщает Global Times.

"Китай всегда рассматривает и развивает отношения с Бразилией со стратегической высоты и учетом долгосрочной перспективы, считает их приоритетными в своей дипломатической повестке", - приводит издание слова Си Цзиньпина по итогам его переговоров с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

По его словам, Пекин и Бразилию "как всесторонних стратегических партнеров связывают обширные общие интересы".

"В ходе встречи в пятницу Си Цзиньпин и Лула да Силва пришли к согласию относительно того, что диалог и переговоры - единственное решение украинского кризиса, Китай и Бразилия продолжат обмен мнениями по этому вопросу", - информирует Global Times.

Со своей стороны, бразильские СМИ сообщают, что Лула да Силва выразил намерение продолжить развивать отношения с Пекином, несмотря ни на что.

"Мы хотим сказать миру, что у нас нет никаких предубеждений для развития отношений с Китаем. Никто не может запретить Бразилии улучшать отношения с Пекином", - приводит бразильская пресса слова президента страны.

СМИ отмечают, что в ходе встречи стороны обсудили сферы сотрудничества в области науки и технологий, обмена студентами, связей в сфере культуры, борьбы с изменениями климата, чистой энергетике и производства электротранспорта.

Лула да Силва 11 апреля отправился в Китай обсуждать углубление торговых отношений и тему урегулирования на Украине. Он совершил визит в Шанхай 12 апреля, а затем отправился в Пекин на переговоры с китайским лидером. Ранее сообщалось, что, как ожидается, в Пекине стороны подпишут в общей сложности около 20 соглашений, в частности, договор о совместном строительстве спутника CBERS-6 в рамках китайско-бразильского космического сотрудничества. Также ожидается подписание соглашения о цифровой сертификации продукции, призванное сократить объем бюрократии для бразильских экспортеров. Кроме того, стороны собираются закрепить договоренности в сфере туризма, инвестиций, автопромышленности.

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Тэги: КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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