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Бизнес и законодательство 14.04.2023 16:34

Компания Glassica вложит 44 млн манатов в создание второго предприятия по производству стеклянной тары в Сумгайыте

ЗАО «Glassica» приступила к строительству второго предприятия по производству стеклянной тары на территории Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП).

Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве по развитию экономических зон (IZIA), объем инвестиций в новое предприятие составит 44,4 млн манатов.

Производственная мощность предприятия составит 160 тонн тары в год.

На предприятии будет открыто 160 новых рабочих мест.

Первое предприятие на территории СХПП было открыто в июле 2022 года. Инвестиции в создание предприятия превысили 20 млн манатов, годовая мощность - 90 млн единиц цветной стеклянной тары (бутылок) в различном ассортименте.

Б.Рустамбеков

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Тэги: GLASSICA, ПРОИЗВОДСТВО, СХПП

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