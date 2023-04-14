Компания Glassica вложит 44 млн манатов в создание второго предприятия по производству стеклянной тары в Сумгайыте

ЗАО «Glassica» приступила к строительству второго предприятия по производству стеклянной тары на территории Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП).
Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве по развитию экономических зон (IZIA), объем инвестиций в новое предприятие составит 44,4 млн манатов.
Производственная мощность предприятия составит 160 тонн тары в год.
На предприятии будет открыто 160 новых рабочих мест.
Первое предприятие на территории СХПП было открыто в июле 2022 года. Инвестиции в создание предприятия превысили 20 млн манатов, годовая мощность - 90 млн единиц цветной стеклянной тары (бутылок) в различном ассортименте.
Б.Рустамбеков
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