В Баку серьезно озабочены усилением риторики властей Армении, направленной на вмешательство в суверенитет Азербайджана – Гафарова

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая на МПА СНГ в Санкт-Петербурге, заявила об "усилении риторики властей Армении, направленной на вмешательство в суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и внутренние дела Азербайджана".

Гафарова подчеркнула, что усиление такой риторики Еревана вызывает серьезную озабоченность у Баку.

Она также отметила, что «Армения не полностью вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы (Карабахский экономический район - ИФ), почти 10 тысяч армянских военнослужащих все еще находятся на азербайджанской земле».

«Армения использует Лачинскую дорогу для перевозки мин, военной техники и вооружения, ротации личного состава на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, для транспортировки в Армению незаконно эксплуатируемых азербайджанских полезных ископаемых», - подчеркнула Гафарова.

По ее словам, предложение Азербайджана о создании пограничного контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге обеспечило бы прозрачность ее использования. «Однако, армянская сторона не заинтересована в этом и потому не принимает это предложения. К тому же, Армения до сих пор не выполняет свои обязательства по открытию Зангезурского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением», - добавила Гафарова.

Р.Ахмедов