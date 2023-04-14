Азербайджано-российский товарооборот в I кв. вырос почти в 1,7 раза

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-марта 2023 года составил $1 млрд 57 млн 258,61 тыс., что на 67,5% больше показателя годом ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 8,98% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-март 2023 года и РФ являлась третьим внешнеторговым партнером Азербайджана.

Экспорт азербайджанской продукции в РФ в первом квартале составил $260 млн 959,65 тыс. (рост на 68,2%). В целом, на поставки в Россию пришлось 3,37% азербайджанского экспорта (РФ занимает 9-ое место по основным направлениям азербайджанского экспорта).

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-марте составил $796 млн 298,96 тыс. (рост на 67,2%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 19,76% (РФ является импортером №1 в Азербайджан).

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в первом квартале 2023 года составило $535 млн 339,31 тыс.

Как сообщалось ранее, по итогам 2022 года азербайджано-российский товарооборот составил $3 млрд 710 млн 239,41 тыс., что на 23,9% больше показателя 2021 года.

Б.Рустамбеков