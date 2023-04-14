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Внешняя политика 14.04.2023 17:41

Гафарова о мирном процессе с Ереваном: До сих пор не ясно, на что Армения надеется и ради чего тянет время

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова считает безальтернативным подписание мирного договора с Арменией, хотя отмечает, что мирный процесс развивается «не так как хотелось бы».

«Именно Азербайджан предложил Армении заключить мир на основе общепринятых пяти принципов международного права. Увы, процесс не развивается так, как хотелось бы», - сказала Гафарова в пятницу, выступая на МПА СНГ в Санкт-Петербурге.

По ее словам, бойкотировав в декабре 2022 года встречу в Москве на уровне глав МИД Азербайджана, РФ и Армении, Ереван самоустранился от мирных переговоров, продолжает чинить препоны для проведения прямых переговоров о заключении мирного договора.

«До сих пор не ясно, на что Армения надеется и ради чего тянет время. Ясно одно: подписание мирного договора – единственный путь, ведущий к миру, стабильности и процветанию в нашем регионе. Альтернативы ему просто нет, не существует», - добавила спикер парламента Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГАФАРОВА, АРМЕНИЯ, МИР, ПЕРЕГОВОРЫ


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